Video og billedserie: Intens motocross inden DM

Fredensborg - 13. maj 2017 kl. 06:17 Af Lars Gram-Hanssen

Knap tyve kassevogne er parkeret på græsplænen, der har udsigt ud over motocrossbanen ved Kejserdalen. En snes unge drenge går rundt i heldragter, støvler og solbriller. Flere crossere står på standere, og bliver entusiastisk klargjort af både voksne mænd og teenagere.

»Vruum, vruum« lyder det kort efter, da en flok af de yngre drenge pludselig indtager banen. Benzin-osen fra deres udstødning fylder luften, og én efter én flyver de gennem luften på banens store hop. Når de kommer til de skarpe sving, slynges grusen højt op i luften.

Inde i en af kassevognene er 15-årige Gustav Petersen og 12-årige Oscar Brix kort før starten ved at iføre sig deres udstyr. Sidstnævnte er med på Danmarks talenthold, og begge kører turneringer næsten hver weekend.

- Motocross er bare fedt, når adrenalinen kører i hele kroppen, for eksempel når man er ved at vælte, og så lige når at redde den, forklarer Gustav Pedersen.

De to kommer fra henholdsvis Ishøj og Roskilde, men er kommet til Kejserdalen for at lære banen at kende inden DM, som afholdes i dag, lørdag den 13. maj. På spørgsmålet om, hvorvidt motocross er en sport, hvor man slår sig meget, er svaret klart.

- Man kommer til at få nogle blå mærker. Man falder måske én gang per træning, i et sving. Hvis man falder efter et hop, gør det ondt. Men hvis man er bange, er det ikke den bedste idé at køre cross, siger Gustav Pedersen.

