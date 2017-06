Se billedserie Først blev der gødet, derefter kun slået en gang om ugen, og det afklippede græs ligger i så store klumper, at det skal opsamles. Vedligeholdelsen af kommunens fodboldanlæg har længe frustreret idrætsfolk. Foto: Allan Nørregaard

Video og billeder: Usselt græs frustrerer fodboldsspillere

Fredensborg - 02. juni 2017 kl. 06:41 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fagligheden har tabt, og de dumme løsninger har vundet. Fodboldspillere er dybt frustrerede over vedligeholdelsen af banerne i Fredensborg Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tirsdag i slutningen af maj var fodboldbanen på Humlebæk Stadion ujævn, og græsset føltes stadig højt, selvom det blev klippet mandag. Græstotterne lå i klumper på boldbanen, og Bo Hilsted var frustreret.

- Tænk på, hvordan det vil se ud til weekenden, hvor der skal spilles kamp. Når græsset bliver for højt, glider bolden ikke ordenlig på græsset, og den vil hænge fast i klumperne, sagde han og førte en fod og en bold hen over en stribe græs, så det blev skubbet lidt væk og afslørede, hvordan græsset nedenunder allerede er ved at ændre farve.

Kritikken er opstået, fordi vedligeholdelsen af banerne er blevet indlagt som stordrift i det fælleskommunale selskab Nordsjællands Park og Vej. Mange fodboldspillere og trænere lægger mærke til, at græsset nu får lov til at blive langt, inden det bliver slået - og den tilsyneladende manglende fagkundskab får langsomt banerne til at fremstå i dårligere og dårligere stand.

Flemming Rømer (DF), formand for Nordsjællands Park og Vej, vil gerne diskutere det serviceniveau, som kommunen betaler for, men han påpeger samtidig flere punkter, hvor han ser en forfejlet kritik.

- Vi havde en sag, hvor græsset på en bane lige var blevet slået, og så opstod der den misforståelse, at en helligdag førte til en udskydelse på en uge, men det var forkert. Her i starten af sæsonen bliver græsset heller ikke slået så ofte, fordi det lige skal have fat, og vi har lige gødet - både græs og ukrudt gror jo. Senere bliver det oftere, og jeg mener, at det bliver to gange om ugen, siger Flemming Rømer.

Se billederne og på videoen kan man se, hvordan maskinen til opsamling af græs havde svært ved at få det hele med. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 2. juni.