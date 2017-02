Se billedserie Der sker noget særligt, når man trækker i årerne i fællesskab. Om vinteren må romaskinerne tage over, efterfulgt af hygge i klublokalerne, men om sommeren - så er Esrum Sø et uovertruffent mødested og skaber af livskvalitet, også hvis man er ramt af sygdom. Foto: Allan Nørregaard

Video: Roklub træner til at ro for at bekæmpe kræft

Fredensborg - 22. februar 2017 kl. 05:37 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Roklub samler ind til at bekæmpe kræft ved at tilbyde sponsorat af de kilometre til søs, der i sig selv skaber livskvalitet.

Indsatsen har to sider, nøjagtig ligesom de både, som klubbens godt 200 medlemmer roer i på Esrum Sø. Med den ene hånd skal de samle penge ind til at bekæmpe kræftsygdomme, og med den anden hånd skal livsglæden styrkes og bevares for de mennesker, der bliver ramt af kræft. Netop her er Fredensborg Roklub et enestående fællesskab. Men først til ideen, som går ud på at få lokale virksomheder til at sponsorere et ganske lille beløb for hver kilometer, som klubbens medlemmer roer på Esrum Sø i løbet af den kommende sæson.

- Ideen opstod, da jeg så Knæk Cancer-showet sidste gang. Egentlig er jeg lidt træt af de der tiggerudsendelser, men indsatsen mod cancer ramte mig, fortæller Steen Olesen, der i den seneste tid har oplevet, hvordan flere medlemmer af klubben er blevet ramt af kræftsygdomme.

- Det kan godt være, at vi generelt har en god helbredsrate her i klubben, men der er ingen garantier, og jeg kom til at tænke på, om vi kunne omsætte nogle af vores kilometer ved årerne til bidrag til Knæk Cancer. Mange af vores medlemmer er ansat ude på virksomheder, og de har også kolleger eller mennesker ansat, der kan have kræft inde på livet - i omgivelserne, hos kollegerne, uddyber Steen Olsen, der sammen med en gruppe af medlemmer netop har sendt et brev ud til 50 større og mindre virksomheder i kommunen.

Ideen er, at virksomhederne skal forpligte sig til at give et lille beløb for hver af de op mod 80.000 kilometer, som klubbens medlemmer til sammen roer på et år. Det kunne være fem øre. Eller 10 øre, hvilket for en virksomhed ville give 7.000-8.000 kroner.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 22. februar. Se her billederne fra klubbens torsdagstræning og se videoen.