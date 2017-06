Se billedserie Diana er i den græske mytologi en af 12 guder, der boede på Olympen. Hun der dydens gudinde og jagtens gudinde, hvad prinsen Actaeon mærkede på sin egen krop, da han lurede på hendes skønhed fra det skjulte. Foto: Steffen Slot

Send til din ven. X Artiklen: Video: Grusom og smuk gudinde er tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Grusom og smuk gudinde er tilbage

Fredensborg - 22. juni 2017 kl. 21:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skulpturen »Diana og Hunden« er tilbage i Fredensborg Slothave - nyhugget og smuk som i 1757, Det er mange tusinde år siden, at den thebanske prins og jæger Actaeon belurede hende, da hun var ved at bade i en skovsø. Hun blev dengang så vred, at hun forvandlede ham til en hjort og sende hans egne jagthunde efter ham. Han blev revet i stykker af de blodtørstige jagthunde...

Det er billedhugger Morten Stræde, der minder om mytologiens fortælling om gudinden Diana.

Torsdag eftermiddag ved 13.30-tiden blev hun løftet på plads.

- Hun så helt forfærdelig ud for et år siden. Skulpturen var flækket, og den ene fod havde man forsøgt at understøtte med et vandrør, der var rustet. Den blev taget ned, og der blev lavet en afstøbning i gips, hvor billedhugger Peter Orsted reparerede alt det, der manglede. Derefter blev den 3D-scannet, fortæller Morten Stræde, der er billedhugger hos Slots- og Kulturstyrelsen.

I omtrent et år har hun været væk fra Fredensborg Slotshave, hvor hun ellers har stået med sin hund siden 1757, hvor hofbilledhuggeren Simon Carl Stanley huggede hende i gotlandsk sandsten. Hun står lidt væk fra de største alléer i et område, der dengang var granskov - for hun også jagtens gudinde. Nu er granerne væk, men lysningen er stadig omgivet af træer, og der er lavet hestefolde i to af de tre akser, der peger ind mod skulpturen.

Se her billeder og video fra opsætningen.