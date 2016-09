Ønsker man at prøve denne nye form for event og samtidig blive klogere på hjernen, kan gratis tilmelding ske via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.

Viden om hjernen i live-streamet foredrag

Aftenens foredragsholder er professor i neurovidenskab ved Aarhus Universitet Leif Østergaard. Men frem for at møde personligt op på biblioteket i Nivå vil Leif Østergaard befinde sig i et auditorium på Aarhus Universitet, hvorfra foredraget bliver streamet live over internettet. På Nivå Bibliotek vil tilhørerne således kunne overvære foredraget på et stort lærred, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål via sms'er eller tweets. Aarhus Universitet lover i det hele taget en oplevelse, der kommer meget tæt på »at være der selv«.