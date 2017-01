Varevogn endte i træ

Klokken 10.56 lørdag fik politiet melding om et glatføreuheld i Humlebæk i krydset Fredensborgvej og Boserupvej. Føreren af en sort Mercedes varevogn, en 56-årig mand fra Fredensborg, bremser op for før krydset, men kan se, at han ikke kan undgå at ramme den holdende bil foran ham. I stedet vælger han at undvige, og det lykkedes ham at styre uden, hvor han dog i vejkanten standses af et træ. Føreren kom ikke til skade ved uheldet.