Anders Fosvald, 47, og Charlotte Fosvald, 55, har overtaget forpagtningen af vandrehjemmet for en 10-årig periode, fra 2015 til 2025. - Vi har sådan nogle dejlige gæster her. Forleden var der en ældre dame, der kom hen og undskyldte for en knust kop. Så spurgte hun: »Men vil du ikke have en tegning af vores hund?« Og så havde hun tegnet en fantastisk flot tegning af vores hund, fortæller Charlotte Fosvald, som indrammede tegningen. Foto: Allan Nørregaard

Vandrehjem i kongens baghave

Anders og Charlotte Fosvald er gift og har boet mange år i Ålsgårde. Men for lidt over to år siden rykkede de sydpå for at blive forpagtere på Fredensborg Vandrehjem, hvor de startede den 1. april 2015. De byder velkommen i deres nye hjem, som også er deres arbejdsplads.

- Det har altid ligget i kortene, at vi gerne ville lave noget i den her stil. Og pludselig var rammerne her, for to år siden. Annoncen var i avisen, og jeg skrev en ansøgning. Jeg tror vi blev valgt, fordi Anders er kok. Så skulle der ikke ansættes en kok yderligere. Vi har ingen ansatte udover et rengøringsfirma og en vicevært. Men det er klart at vi er gået ned i løn. Man gør ikke det her for pengenes skyld. Man gør det for livsstilen. Man skal ikke prøve at regne sin timeløn ud, siger Charlotte Fosvald.