Ups: Motorcyklist ville anmelde bilist men havde selv begået lovovertrædelse

En 46-årig motorcyklist havde tilsyneladende ikke teoribøgerne helt frisk i erindringen, da han tirsdag morgen anmeldte en bilist til politiet. Grundet et uheld var der ved 7-tiden tirsdag morgen tæt kø på Helsingørmotorvejen sydgående ved afkørsel 7 Kokkedal, hvor den 46-årige forsøgte at komme frem ved at køre mellem rækkerne af bilen. Her blev han tilsyneladende forment adgang af en bilist, der holdt i vejen. Det blev den 46-årige så oprørt over, at han anmeldte bilisten til politiet. Det var dog i virkeligheden motorcyklisten, der havde begået en fejl, da det slet ikke er lovligt at køre mellem rækkerne af biler.