Borgmester Thomas Lykke Pedersen. Foto: Thomas Arnbo

Ups: Åbenhed på lukket dagsorden

Fredensborg - 13. februar 2017 kl. 04:12 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En debat om fortrolighed og åbenhed i byrådet skulle - efter planen - ske for lukkede døre. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Det har vakt opsigt og kritik fra eksperter, at Fredensborg Kommune med borgmester Thomas Lykke Pedersen(S) i spidsen har varslet en undersøgelse af byrådsmedlemmernes brug af byråds-email og elektroniske dagsordener, for at forsøge at afsløre, hvem som kan have lækket oplysninger fra en lukket dagsorden til Frederiksborg Amts Avis om en budgetoverskridelse i forbindelse med et plejecenterbyggeri. Nu tager sagen en ny drejning, da Venstres byrådsgruppe har stillet forslag om, at Byrådet skal diskutere muligheden for, at flere politiske sager skal diskuteres i offentlighed på åbne dagsordener. Men indtil videre er den diskussion om åbenhed og fortrolighed mørklagt.

Det fremgår nemlig af dagsordenen til næste møde i Økonomiudvalget, at en drøftelse om »Fortrolighed ved Byrådets arbejde« er sat på udvalgets lukkede dagsorden. Den lukkede dagsorden indeholder også et - tilsyneladende - meget uskadeligt punkt om afholdelse af et loppemarked på rådhusets parkeringsplads.

- Når man sætter noget på lukket dagsorden, så skal det jo dreje sig om »væsentlige økonomiske hensyn« eller stærkt personfølsomme oplysninger, og det har jeg altså meget svært ved at se, at det er tilfældet her, siger Venstres gruppeformand Lars Søndergaard, der nu har sendt et brev til borgmester og kommunaldirektør for at få punkterne på den åbne dagsorden.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen(S) erkender søndag, at begge punkter uden problemer kan blive åbne.

- Jeg kan godt se, at Venstre har en pointe her, og for min skyld kan vi altså sagtens gøre punkterne åbne, siger han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag.

