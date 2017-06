Uheldig kloakplan koster 200.000 kroner i »dummeregning«

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) vil ikke risikere, at vælgerne i Fredensborg opgiver at komme til stemmeurnerne, fordi der på valgdagen er trafikalt kaos på vejen.

- Det går ikke. Og ja, det er selvfølgelig træls, at det koster noget at udskyde arbejdet. Det er ingen hemmelighed, at det vil koste omkring 200.000 kroner, og det har jeg orienteret byrådet om, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer, at det er en beslutning, som er taget i bestyrelsen for Fredensborg Forsyning med bred politisk opbakning.

Da Fredensborg Forsyning planlagde rytmen i de kommende renoveringer af kloaksystemet, var medarbejderne ikke opmærksomme på risikoen for, at det kunne forstyrre kommunalvalget.

Fredensborg-hallen har i mange år været valgstedet i Fredensborg, og vejen dertil går via Kastanievej og kun Kastanievej. Om morgenen og efter fyraften er der altid trængsel og mange biler på vejen, når der skal stemmes. Med gravemaskiner, kun ét spor og parkeringspladsen som lagerplads for kloakrør kunne borgmesteren forudse et større kaos, med risiko for, at mange ville opgive at stemme.