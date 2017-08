Der blev knoklet igennem i august 2014, hvor forældre fra Karlebo skabte det fysiske grundlag for en udeskole. Tanken var, at det skulle være med til at fremtidssikre Karlebo Skole. Nu giver en ødelagt bus udfordringer for udelivet - både for skolebørn og institutionsbørn.Foto: Kim Rasmussen

Udeskole ramt af buskollaps

Fredensborg - 26. august 2017 kl. 04:49 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et højt profileret udeskole-projekt på Karlebo Skole er gået voldsomt ned i gear, fordi adgangen til en fælles bus forsvandt få måneder før sommerferien.

Bussen, der skulle køre elever fra Fredensborg Skole til Karlebo Skole, blev for dyr at vedligeholde.

- Vi havde en god aftale med Børnehusene Fredensborg om, at vi kunne leje deres bus nogle dage om ugen, hvor de ikke brugte den. Det var en god ordning for os begge, men den var dyr at reparere til sidst, og institutionerne valgte, at de til sidst ikke ville bruge flere penge på den. Og det havde de jo ret til, for det var deres bus, forklarer Jens Bernhard, skoleleder på Fredensborg Skole.

Derefter gik skolen i gang med at undersøge, hvad det vil koste at købe en anden bus. En halv million kroner plus drift og vedligeholdelse, lød budgettet, og det var for dyrt. Tilbud fra de omkringliggende busselskaber viste også, at udgiften til at leje buskørsel ville overstige det beløb, som skolebestyrelsen kunne finde.

- I stedet kommer vores naturvejleder ind til Fredensborg, hvor de yngste i 1. og 2. klasse går ud i skoven eller i slotshaven og får udeskole-undervisning. 3. og 4. klasserne er begyndt at tage den offentlige bus til Karlebo, men det er en rute, der tager lang tid. Det er ikke optimalt, og ja, det er træls at tage store skridt frem og så pludselig være nødt til at gå et skridt tilbage, lyder det fra Jens Bernhardt.

Sagen har nu fået politisk bevågenhed. Tinne Borch Jacobsen, der sidder i Børne- og Skoleudvalget, vil bede om at få sagen politisk diskuteret.

- Vi skal forholde os til det, og det er ikke fordi, at jeg kan stå og love, at jeg har nogle penge. Men politisk har vi interesseret os meget for Karlebo Skole, og vi har været glade for det skud af liv, som skolen fik ved at samarbejde med Fredensborg Skole om udeskolen, siger Tinne Borch Jacobsen (V).

