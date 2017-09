Ude af budgettet? Svømmehal i modstrøm

Svømmehallen er udskudt mindst et år. Socialdemokratiet stod alene tilbage som fortalere for projektet på den korte bane, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Projektet for en ny svømmehal skulle have været udbudt i 2018.

- Ja, det er en udsættelse af svømmehallen, men kun til 2019, hvor den politiske aftale er den samme. Partierne kan tage stilling til de enkelte dele af pakken, og Socialdemokratiet ønsker jo ikke at presse en svømmehal ind, hvis ingen andre partier ønsker, sagde Thomas Lykke Pedersen med henvisning til planerne om et Generationernes Hus i Nivå.

Per Frost Henriksen (S) tilføjede, at hvis svømmehallen blev udbudt i 2018 som planlagt, ville der ikke være flertal for at opføre den - derfor udskydelsen. Nu er der lagt op til, at kommunen selv opfører den, og dermed kan de årlige driftsudgifter falde fra seks-syv millioner kroner i et OPP-projekt til to-tre millioner kroner.