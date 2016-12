Tyve brød ind mens ægtepar var hjemme

Han oplyser, at tyvene brød ind i huset via et vindue på 1.sal, ogr den 57-årige mand i huset overraskede dem på fersk gerning.

Udenfor havde den 57-åriges 38-årige kone kørt deres bil ind foran gerningsmandens bil for at forhindre dem i at stikke af, men da tyvene havde påkørt bilen et par gange, valgte hun at bakke væk, så tyvene kunne køre væk.