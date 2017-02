Borgerne i Fredensborg Kommune behøver ikke frygte, at vandet fra deres haner er forurenet, selvom der er en mistanke om, at gifttønder er gravet ned på to adresser i kommunen i 1974. Grundvandet pumpes nemlig op langt fra de to forurende grunde. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Trods gifttønder: Derfor kan du roligt drikke vandet fra hanen

Fredensborg - 01. februar 2017 kl. 19:17 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags kom det frem, at hundredevis af gifttønder kan være blevet gravet ned på to adresser i Fredensborg Kommune, i løbet af sommeren 1974.

Senere samme dag kom det dog frem, at man i kommunens miljøafdeling i forvejen var godt bekendt med, at de to grunde, Kejserdal Grusgrav og Højsager Losseplads, er forurenede.

En pensioneret chauffør har i P1 mistænkt limfabrikken Lars Voss Kemi for at dumpe gifttønderne. Men borgere i Fredensborg Kommune skal ikke frygte, at gifttøndernes indhold kan sive ind i det grundvand, som Fredensborg Forsyning filtrerer til drikkevand. Det slår Henrik Hansen, direktør i Fredensborg Forsyning, fast.

Årsagen er, at Fredensborg Forsynings boringer er placeret mindst fire kilometer fra den nærmeste af de to grunde, hvor der er mistanke om gemte gifttønder, Højsager 12.

- Der hvor vi henter vores vand, der undersøger vi det løbende, for at være sikre på, at det er rent. Selve boringerne er placeret langs Dronnings Kovang, nord for Slotsparken, helt nede ved Esrum Sø, siger Henrik Hansen og slår fast, at drikkevandet i kommunen er helt rent.