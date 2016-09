Tricktyve ville forære smykker

En 83-årig kvinde fra Fredensborg blev tirsdag formiddag offer for en udbredt type tricktyveri. Hun kom gående på Benediktevej ved jernbaneoverskæringen klokken 10.20, da en lyseblå personbil kom kørende og stoppede op på siden af hende. To udenlandske kvinder steg ud af bilen, mens to mænd blev siddende i den.

De spurgte den ældre kvinde om vej, men hun svarede, at hun ikke kunne hjælpe. Så tog den ene kvinde hendes hånd og ville give hende nogle smykker, men hun afslog, og kvinderne forsvandt igen ind i bilen og kørte fra stedet. Senere på dagen opdagede den 83-årige, at hendes guldhalskæde var væk.

Kun lidt over en time senere, klokken 11.30, blev en anden ældre kvinde i Fredensborg udsat for et lignende tricktyveri, tilsyneladende begået af de samme personer. Her spurgte de to kvinder om vej til det nærmeste hospital og tog om den ældre kvindes håndled, og bagefter kunne hun konstatere, at hendes guldarmbånd manglede.