Se billedserie Disse parkeringer ved de fuldt optrukne striber er direkte ulovlige. Længere nede ad Gl. Strandvej er det ikke lykkedes beboerne at få et forbud mod parkering, men græsrabatten er blevet mindre. Bilisterne følger samme mønster - er der ikke plads i rabatten, flytter de ind mod midterstriben. Foto: Carsten Nielsen

Trafikforsøg ser ud til at blive fuser

Fredensborg - 26. juli 2017 kl. 20:12 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det første forsøg på at undgå parkerede biler i fiskerlejet ser ud til at blive en fuser. Stenene i vejsiden langs fiskerlejet i Humlebæk er rykket ind mod selve vejen, så der maksimalt er 0,7 meter fra asfalten og ud til rabatten.

Dermed er den fristende grusrabat langs Gl. Strandvej lige nord for Humlebæk Havn forsvundet, men det har ikke fået museumsgæsterne fra Louisiana til at finde andre parkeringspladser. De følger blot med stenene ud til venstre, således at bilerne nu fylder endnu mere af den smalle vej.

Beboerne og kommunen håbede ellers, at ændringen kunne være med til at forhindre de mange parkeringer, som plager beboerne i fiskerlejet om sommeren. Ejendomsskatten er høj, men udsigten er væk i de fleste af weekenderne og på de sommerdage, hvor museet har mange gæster. De parkerede biler står i vejen, og de mange smækkende døre skaber irritation.

- Stenene er flyttet, men det har ikke hjulpet, konstaterer en af beboerne, Jørgen Lund.

Politikerne i Plan, Miljø- og Klimaudvalget besluttede i maj måned, at der skal laves to vejindsnævringer. Den ene umiddelbart vest for Bolettes Gæstebud, den anden ved Babyloneskoven. Indsnævringerne er en del af et forsøg, understreger Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- Vi må se på, om det virker. Hvis det ikke gør, er jeg villig til at gå langt for at løse parkeringsproblemerne, men det er svært, fordi flere myndigheder er involveret. Helsingør Kommune vil eksempelvis ikke være med til at gøre vejen ensrettet, siger Lars Simonsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 26. juli.