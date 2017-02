I de seneste tre år har der kun været tre artikler baseret på lækager. Den aktuelle plejecentersag. Et tip om forvaltningens sparemappe i 2015, hvilket på ingen måde er en strafferetslig overtrædelse. Et rygte om en lækage i sagen om salget af den gamle Asminderød Skole til Lind & Risør i sommeren 2014, men den sag kørte på de indre linjer og først et halvt år senere i avisen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Træt af lækager? 48 lukkede sager, kun én lækage

Fredensborg - 03. februar 2017 kl. 07:04 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet er trætte af lækager, lyder det fra borgmester Thomas Lykke Pedersen. En gennemgang viser, at den seneste avisartikel baseret på en lækage var sparemappen i august 2015.

Det var dengang lækage af materiale, der i mange andre kommuner lægges åbent frem.

En opgørelse lavet af Frederiksborg Amts Avis viser, at der har været 19 sager på den lukkede byrådsdagsorden i det seneste år, og her kan man tale om, at der har været lækage fra én sag - nemlig den aktuelle plejecentersag.

På Økonomiudvalgets dagsorden har der været 48 lukkede sager i det seneste år, ligeledes kun lækage fra én sag - plejecentersagen.

Faktisk skal vi tilbage til budgetforhandlingerne i 2015 for at finde den en sag, hvor borgmesteren ærgrede sig over en lækage. Dengang kunne Frederiksborg Amts Avis fortælle, hvad der i hovedtræk stod i forvaltningens forslag til besparelser. Sparemappen blev alene holdt på lukkede møder af politiske hensyn, og der var således ikke tale om en overtrædelse af en tavshedspligt i strafferetslig forstand.

Tværtimod er der mange kommuner, der tillader en offentlig debat om spareforslagene, eksempelvis Helsingør Kommune.

Hvis man går næsten to år tilbage i arkivet på Frederiksborg Amts Avis, kan man se en artikel om en mulig lækage i sagen om salg af den gamle Asminderød Skole. Den sag kom først offentlig frem langt tid efter, at der på de indre linjer var stort postyr om en mulig lækage. Man skal således helt tilbage til juni 2014 for at finde en mulig lækagesag.

I kort form var sagen således, at Lind & Risør bød på grunden, og det samme gjorde en privat investor, der også var bestyrelsesmedlem i Venstre og var nabo eller genbo til byrådsmedlemmet Lars Egedal. I perioden mellem Økonomiudvalgets møde, hvor budpriserne var kendt i en lukket politisk kreds, og det afgørende byrådsmøde, blev der fra Venstre-medlemmet indsendt et nyt tilbud, der pludselig kunne matche buddet fra Lind & Risør.

Dengang afviste Lars Egedal og Venstre på det skarpeste, at de stod bag en lækage, og sagen blev aldrig politianmeldt.

