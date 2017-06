I en fælles pressemeddelelse tirsdag kunne Dansk Supermarked Group og Dagrofa oplyse, at førstnævnte overtager 81 af sidstnævntes lokaler, som hidtil har huset Kiwi-butikker. I Dansk Supermarked er man netop nu i gang med at analysere, hvilke af de 81 overtagede lejemål, der skal blive til Netto-butikker. Foto: Lars Skov

Tomme Kiwi-lokaler har fået ny ejer

Dansk Supermarked overtager 81 af Kiwis lokaler landet over, men fremtiden er endnu uvis for de lokaler i Jernbanegade, hvor der indtil maj lå en Kiwi.

- Vi er lige nu i gang med at analysere de overtagede lejemål. Omkring halvdelen af dem bliver til Netto. Men vi mangler at få de endelige detaljer på plads, og lige netop for butikken på Jernbanegade kan jeg ikke sige mere, udover at vi er i gang med at finde ud af det. Men der er tale om 81 lejemål, hvor vi skal se på, om en konvertering til Netto giver mening, siger kommunikationskonsulent i Dansk Supermarked Group, Nanna Knudsen.