Se billedserie »Tusinde tak til dagens helt, Jacob, for at redde Jacobine - han fortjener det største LIKE!«, skriver Dyreværnet i et Facebook-opslag.

Send til din ven. X Artiklen: Tørretumler lugtede: VVS-mand fandt kat i 80 grader varmt rør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tørretumler lugtede: VVS-mand fandt kat i 80 grader varmt rør

Fredensborg - 02. juni 2017 kl. 13:56 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag morgen blev VVS-manden Jacob fra Fredensborg Teknik kaldt ud til en kunde, der havde en ildelugtende tørretumler i en etageejendom.

Tørretumleren og dele af opgangen havde lugtet grimt i en uge, og der var mistanke om, at der sad en død rotte lå i udblæsningsrørene.

Men det viste sig at være en lille, svag og krøllet kat, som Jacob fik reddet ud. Den har sandsynligvis ligget derinde i en uge, uden mad og drikke og i en temperatur, der ofte var 80 grader. - Den føltes som en hårtot, da den blev reddet ud, og jeg kan godt forstå, at der lugtede - for det gjorde katten også. Vi ved ikke, hvor længe, den har været i rørene, men beboerne siger, at der har lugtet i en uge. Den var næsten død, da den kom, fortæller Rikke Christensen-Lie.

Hun er dyrlæge og leder af Dyreværnet i Rødovre, og hun fortæller historien. Dyreværnet fik nemlig katten indbragt af VVS-manden, og Rikke Christensen-Lie håber nu at kunne redde katten, der er blevet døbt Jacobine. - Katten er meget dehydreret, og det er en balance at give den væske. Hvis den får væske for hurtigt, hæver den op i hjernen, og den dør. Hvis det går for langsomt, sætter nyrerne ud, fortæller Rikke Christensen-Lie.

»Tusinde tak til dagens helt, Jacob, for at redde Jacobine - han fortjener det største LIKE!«, skriver Dyreværnet i et Facebook-opslag. Dyreværnet behandler hvert år omkring 1500 dyr og eksisterer først og fremmest, fordi de er mange mennesker, der giver frivillige donationer til Dyreværnet.

Man kan læse mere her: https://www.facebook.com/dyrevaernet.dk/