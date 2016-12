Den nu 18-årige mand blev frikendt for at have skubbet togføreren togføreren ud af toget, så han faldt omkuld på perronen i Nivå. Men han blev dømt for vold mod tjenestemand i form af et skub inde i toget. Foto: Allan Nørregaard

To unge passagerer dømt for vold og trusler

Episoden skete i Kystbanetoget omkring klokken 16.24 kort før Nivå Station, hvor toget var på vej mod København. En togfører opdagede, at en dengang 17-årig dreng kørte uden billet. Derfor skulle han have en bøde, men det fik den 17-årige og to af hans kammerater til at fare op og begynde at skubbe.

En kammerat på nu 19 år blev idømt 20 dages fængsel for at have truet et vidne. Også den straf udløses kun, hvis den 19-årige forsøger at snyde sig ud af 40 timers samfundstjeneste. Han blev dømt for at have truet en anden passager med ordene »skal du have brækket næsen« og »at han ville flække kraniet på ham«. Det skyldes, at passageren muligvis havde spændt ben for den ene af de tre unge, der forsøgte at flygte.