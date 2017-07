To madhuse vil sende kokke med ud til private selskaber

Se billedserie Jacob Ernst Food, der ligger i Fredensborg Kommune, udvider nu salgskanalerne på nettet og bliver en del af et koncept, hvor man kan booke en kok til at stå for både mad og servering.

Fredensborg - 31. juli 2017 kl. 07:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jacob Ernst Food i Fredensborg er med på et landsdækkende koncept, hvor »lej din egen kok« sættes i system.

To af Nordsjællands store madhuse udvider nu konceptet. I mange år har de leveret mad til private selskaber, men nu udvider de tilbuddet til kunderne, så man kan leje en anerkendt kok til at stå for forberedelse, servering og oprydning til en privat fest.

Dermed er der en lettere adgang til at leje en kok end hvis man skal trække på personligt bekendte eller ringe rundt til cateringselskaberne. Tilbuddet præsenteres under navnet Private Dining.

I en pressemeddelelse fortæller Jacob Ernst og Thomas Parry fra Madhuset Substans i Kvistgård, at de har indgået et samarbejde med Jacob Bülov Espensen om at blive en del af portalen Chef Made. Kunderne behøver ikke at frygte, at kokkene fylder køkkenet i timevis og efterspørger krydderier og særlige pander, da maden forberedes i firmaernes køkkener. Det er kun den endelige færdiggørelse og tilberedning, der vil ske ude på privatadresserne.

- Private Dining er på et højere niveau end almindelig catering. Her forventer folk noget helt særligt, og at kokken styrer aftenen. Det betyder også, at folk får værtsrollen tilbage og kan være der for gæsterne i stedet for at bruge det meste af tiden i køkkenet. Det passer meget godt til vores koncept, udtaler Jacob Ernst, der med Jacob Ernst Food har 16 års erfaring med catering af høj kvalitet i Nordsjælland.

Portalen kan findes via www.chefmade.dk