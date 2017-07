Fra venstre: Kenn Schoer, Simon von Spreckelsen, Nicole Schoer, Ulla Hardy, John Wildner og Lars Søndergaard. Foto: Annette von Spreckelsen Foto: Picasa

Til kamp for bevarelse af grøn kile

Fredensborg - 19. juli 2017 kl. 11:39 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget tyder på, at planen om at udlægge et grønt område i Kokkedal til byzone alligevel ikke gennemføres.

Mandag eftermiddag var Nicole Schoer fra grundejerforeningen Brønsholmsgård nemlig til møde på rådhuset med blandt andet 1. viceborgmester Ulla Hardy-Hansen (C). Med sig havde Nicole Schoer 325 underskrifter fra borgere i kommunen, som ikke ønsker at området mellem Holmegårdsvej og Lærkehaven, Enebærhaven og Birkehaven skal omdannes til byzone, som det ellers er blevet udlagt til i kommuneplanen for 2017.

- Vi har afleveret 325 indsigelser fra i alt 352 borgere, heraf er 214 fra grundejerforeningen Brønsholmsgård. På mødet i dag er vi blevet enige om, at det område ikke må røres. Det skal forblive landzone, og skal ikke laves om til byzone, siger Nicole Schoer.

Til stede ved mødet var også Lars Søndergaard (V), som bakker op om underskriftsindsamlingen.

- Vi har modtaget de her 325 underskrifter, og jeg tør godt sige, at Konservative og Venstre ønsker at bevare området som det er. Der skal hverken være spejderhytter eller andre ting. Da jeg talte med borgmesteren om det, gik han også lidt tilbage og gav udtryk for at ville lytte til borgerne. Derfor undrer vi os over, at det nu kommer til høring igen. Det er til september, at lokalplanen skal godkendes, og der ønsker vi at stemme for, at det areal forbliver landzone. Det har vi også indtryk af, at der er politisk opbakning til, siger Lars Søndergaard.

Også Ulla Hardy-Hansen (C) er imod at den grønne kile skal udlægges til byzone.

- De mange underskrifter spiller helt sikkert en rolle. Den slags er stadig et effektivt middel. Vi arbejder for, at området forbliver landzone. Selvom forvaltningen siger, at der måske kun skal være et par spejderhytter eller lignende, så kan det hurtigt udvikle sig, så der inden længe kommer endnu flere bygninger. Den slags er at tænde en lunte, der kan blive til en bombe, som pludselig eksploderer. Vi er nødt til at sige stop en gang for alle, så disse borgeres område ikke bliver til byzone. Jeg forstår dem godt, for der er tale om utroligt flot område. Jeg er sikker på, at området ikke bliver omdannet til byzone. Det skal nok blive stoppet. Der er jo protester, så det basker. Og der var jo også et stort borgermøde, hvor både borgmesteren og Lars Simonsen deltog, siger Ulla Hardy-Hansen.