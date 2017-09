Tankstation: Derfor brænder den stadig

Ilden opstod i et afdækket lokale, og derfor fik den godt fat i bygningen, inden branden blev opdaget. Det giver en ekstra udfordring til brandfolkene. Foto: Allan Andersen

Fredensborg - 08. september 2017 kl. 17:08 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandfolk fra Espergærde, Fredensborg og Hørsholm kæmper nu på tredje time for at få slukket ilden på en tankstation i Humlebæk. Ilden opstod i et tidligere butikslokale til tankstationen, der nu er en selvbetjenings-tankstation.

- Ilden er opstået i et lokale, der var afdækket med plader for vinduerne, og derfor er branden nok opstået et stykke tid, inden den blev opdaget. Da vi kom frem, var bygningen antændt på flere sider, fortæller Claus Larsen, operativ leder hos Nordsjællands Brandvæsen.

Han oplyser, at brandfolkene er i gang med efterslukningen, men det kan tage afskillige timer.

- Det vanskelige er, at tagkonstruktionen er lag på lag, hvor ilden er svær at slukke, forklarer han og tilføjer, at der ikke har været fare for, at selve benzintankene brød i brand.

- Så længe det er adskilt, er der ingen risiko. Det har heller ikke været muligt at køre ind for at tanke, understreger Claus Larsen, der fortæller, at Nordsjællands Brandvæsen har materiel fra stationerne i Fredensborg, Hørsholm og Espergærde.