Byrådet skal tage stilling til, hvordan Nivås skoler skal de ud i fremtiden, fordi det er lige nu, den historiske chance er her. Venstres spidskandidat vil have en helhedsplan for Nivå, ikke bare en centerplan. Foto: Kim Rasmussen

Tænk stort - tænk skole, mark og plejecenter

Ja, der er et nedslidt center i Nivå. Men der er også to skoler, der også trænger til en kærlig hånd. Om få år viser prognoserne, at der skal bygges et nye plejecenter i kommunen, og behovet er i Nivå.

- Vi har et område nord for Nivåvej, hvor lokalplanen er fra 2005. Finanskrisen betød, at området ikke blev bebygget, og det kan være, at lokalplanen slet ikke passer til behovet i dag. Det skal vi da tænke med ind i en ny bydel i Nivå, siger han og foreslår, at politikerne ser på Nivås muligheder som en helhed, i stedet for isoleret set at kigge kun på den del, som KFI ejer omkring Nivå Centret.