Syge lejere tilbydes ny bolig

Fredensborg - 20. september 2016 kl. 04:21 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Egedalsvænge bliver nu tilbudt en anden bolig, hvis de har luftvejsgener af nyt ventilationsanlæg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Sagen om affaldsskakterne i Egedalsvænge, der bliver brugt til et nyt ventilationssystem, tog mandag en ny drejning. Boligforeningen 3B valgte at tilbyde lejerne en anden bolig, hvis de mener, at de er blevet syge af det nye ventilationssystem i Kokkedals største almene bebyggelse.

- De nyeste undersøgelser viser, at vi ikke præcist kan sige, hvad der er galt. Vi har lukket for indblæsningsluften, og vi er ved at forsegle indblæsningskanalerne, men der er stadig nogle beboere, der oplever symptomer. Derfor vil vi tilbyde en anden bolig i det omfang, der er behov for det. Om det er efter lægeerklæring, har vi endnu ikke afgjort, forklarer Morten Boje, administrerende direktør i Boligforeningen 3B.

Beboerne i Egedalsvænge fik besked om tilbuddet via et brev, der blev delt rundt til beboerne sent mandag eftermiddag.

Paradoksalt nok kommer tilbuddet blot et par dage efter, at en ny rapport fra Teknologisk Institut trækker i land i forhold til tidligere konklusioner om isoleringsstøv, der er blæst ind i lejlighederne.

De små fnug viste sig nemlig - efter en nærmere analyse - at være vejstøv og partikler fra luften.

Alligevel vælger Boligforeningen 3B at komme usikkerheden i møde med tilbuddet om en anden bolig. Indtil nu har fem beboere været henvist til behandling på Afdeling for Medicin og Sundhed på Bispebjerg Hospital.

- Det er jo ikke meget ud af 1100-1300 mennesker, der bor i Egedalsvænge. Hvis det altså kun er de fire-fem mennesker, der har symptomer. Det er mit indtryk, at det er en anden fortælling, man møder i Egedalsvænge, siger overlæge Niels Erik Ebbehøj, Bispebjerg Hospital.

