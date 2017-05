På kortet kan man se, hvordan Naturstyrelsen og Fredensborg Kommune har udviklet en skitse for en nationalparksti - med tre særlige områder. Fysiske aktiviteter, et stillerum og en særlig hundeplads.

Send til din ven. X Artiklen: Store drømme for gammel hundeskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store drømme for gammel hundeskov

Fredensborg - 18. maj 2017 kl. 11:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En projektgruppe er ved at udtænke et større koncept for en nationalparksti i Krogerupskovene. Der tales om stillerum, fysisk aktivitet og en ny hundeplads.

Læs også: Skovrider gør klar til at lytte i hundesag

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ideen er at lave en »Nationalparksti« i Krogerupskovene, og det har medarbejdere fra Skolen i Virkeligheden, Naturstyrelsen og Gang i Fredensborg arbejdet målrettet på siden december sidste år.

Tanken er, at skoven skal åbne sig for flere aktiviteter og byde på formidling af kultur, natur og bevægelse. I april måned var projektet nået så langt, at der er lavet skitser for et koncept i Krogerupskovene - altså det område, hvor hundeejere indtil slutningen af marts måned kunne gå tur med hunden uden at have den i snor.

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen understreger dog, at de to ting ikke skal kobles sammen.

- Jeg ser ingen sammenhæng mellem en nationalparksti og reglerne for at lufte hunde. Det er to adskilte ting. Hundereglerne blev besluttet helt tilbage, da vi lavede driftsplanen for nogle år siden, men vi er først nået til at informere om de nye regler nu. Men der er, som jeg ser det, ingen sammenhæng med, at vi nu har nogle nye ideer for området.

Jens Bjerregaard Christensen tilføjer desuden, at der er tale om en idefase.

- Vi udveksler tanker og ideer, og vi er ved at lave materiale med henblik på at afklare, om vi kan skabe finansiering af en nationalparksti. Det handler om at skabe et sted med flere oplevelser, og der er jo faktisk også tænkt på et sted, hvor hundeejere kan mødes, siger han.

Læs mere om emnet i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 18. maj.

relaterede artikler

195 underskrifter i protest før borgermøde 18. april 2017 kl. 08:55

Aarstiderne er hvirvlet ind i to uheldige sager 07. april 2017 kl. 13:36