Se billedserie Helle Bosselmann, formand for Foreningen Lergravene Nivå, kunne ikke nikke genkendende til kritikken fra flere borgere om, at projektet havde været præget af hemmeligholdelse og lukkethed. Foto: Lars Gram-Hanssen

Send til din ven. X Artiklen: Stor uenighed om lergravsområdet i Nivå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor uenighed om lergravsområdet i Nivå

Fredensborg - 01. marts 2017 kl. 10:03 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgerne gik højt mandag aften i Danske Banks gamle lokaler i Nivå Centeret, hvor den endelige plan for første del af lergravsprojektet blev præsenteret.

Efter landskabsarkitekt Niels Lützens præsentation af aktivitetsområdet, gav flere borgere udtryk for, at processen ikke havde været demokratisk nok.

- Det burde være mere åbent, hvordan de forskellige inputs fra mødet i dag bliver fortolket, inden planen præsenteres for politikerne. Hvordan tolker man på sådan en bred dialog, som den vi har i dag? Jeg har fået et indtryk af, at lergravsforeningen har været i kontakt med kommunen og landskabsarkitekten, men at grundejerforeningerne ikke er taget med, sagde en utilfreds borger.

- Du er nødt til at sørge for, at vi får mulighed for at se, hvordan der fortolkes på det her møde, inden det bliver fremlagt for politikerne. Ellers er vi til grin, argumenterede en anden borger.

Her lød svaret fra Eva Hansen, at når de forskellige inputs fra aftenens møde var blevet indarbejdet i den endelige plan, ville hun lægge planen på kommunens hjemmeside.

Inden de kritiske røster var kommet på banen, havde Niels Lützen forklaret, at mens planen for selve aktivitetsområdet nærmede sig sin afslutning, skulle områdets helhedsplan »igennem nogle hurdler endnu«.

- Der har været bekymring for, at der ville blive for meget aktivitet i det beskyttede område. Ikke mindst i relation til salamanderhabitatet. Der har været bekymring for, at det hele skulle blive én stor legeplads. Men vi har luget meget ud i den oprindelige plan, så der ikke er så meget tant og fjas, sagde Niels Lützen.

- Hvem vælger, hvad der er vigtigt i udarbejdelsen af planen? Du har jo en interesse i det, og landskabsarkitekten har en interesse i det, spurgte en borger, som tilføjede, at der ikke havde været mulighed for at diskutere sagen i fællesskab.

Her svarede Eva Hansen, at det i høj grad var op til borgerne, at vurdere, hvad der var vigtigt.

- Jeg er en idiot, hvis jeg ikke får penge for mit arbejde. Om jeg får penge under bordet? Det tror jeg ikke, at jeg gør, svarede landskabsarkitekt Niels Lützen på anklagen.

Planen for aktivitetsområdet sendes til behandling i Fritids- og Idrætsudvalget i løbet af de næste 14 dage.