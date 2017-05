Spørgsmålet ligger på ledelsens bord, lyder svaret fra politiet til Poul Erik Højlund Pedersen og Rasmus Offersen. De to herrer har bedt politiet tjekke, om skydebanernes sikkerhedsgodkendelser er overholdt, når deltagerne i en vandretur har et lovfæstet krav på at kunne bevæge sig langs åen, ganske tæt på Langstrup Flugtskydebane. Foto: Anders Ole Hjort

Støjplagede naboer vil bevise lovbrud med... gåtur

Fredensborg - 24. maj 2017 kl. 11:40 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag går naboerne tur tæt på skydebanerne i Langstrup Mose for at fremprovokere et klart svar fra politiet: Er sikkerhedsafstanden overholdt?

Læs også: Aldrig har affald været så tæt på at lukke skydebane

Det sker på private arealer, som er ejet af nogle af de naboer, der er generet af støj fra skydebanerne. Og det sker langs Nivå Å, hvor alle har en lovsikret ret til at kunne færdes. Imidlertid er det blot 140-180 meter fra standpladserne på Langstrup Flugtskydebane, og dermed er sikkerhedsafstanden ikke overholdt.

Med andre ord: Naboerne mener, at politiet har overset noget i den sikkerhedsgodkendelse, der er givet til Langstrup Flugtskydebane, fordi de private arealer og åen ligger al for tæt på Langstrup Flugtskydebane. Allerede forrige uge skrev naboerne til Nordsjællands Politi og spurgte, om politiet kunne garantere for deltagernes sikkerhed. Underforstået: Hvis det ikke er tilfældet, er sikkerhedsgodkendelsen af skydebanerne næppe lovlig, mener naboerne.

Rasmus Offersen fra Langstrupmosens Venner afviser, at lørdagens vandretur er et fortænkt eksempel eller et konstrueret forsøg på at få skydebanen lukket.

- Det handler om, at alle har ret til at færdes langs et åløb, og for jordejerne gælder det, at de gerne må færdes på egen jord. Nu er vi spændte på, om vi får svar fra politiet, siger Rasmus Offersen.

Langstrup Mosens Venner har orienteret de to jagtforeninger om, at de vil benytte en lovfæstet ret til at gå tur langs åen lørdag ved middagstid. Nordsjællands Politi havde i går ikke svaret på, om politiet kan garantere for sikkerheden, hvis jægerne samtidig skyder på banen.

