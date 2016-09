Hans Boye Clausen blev formand for Fredensborg Golf Club i foråret. En dom for insiderhandel op til Amagerbankens konkurs for fem år siden var tæt på at indhente formanden, da en sponsor trak sig i protest. Foto: Allan Nørregaard

Sponsor trak sig i protest mod ny golfformand

Fredensborg - 15. september 2016 kl. 05:47 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand Hans Boye Clausen var for nylig tæt på at blive væltet som formand for Fredensborg Golf Club på grund af sit misbrug af insiderviden i sagen om Amagerbanken.

På et ekstraordinært møde i bestyrelsen valgte Allan Geert Nielsen og Ole Pflug valgte at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev afholdt, da en af klubbens sponsorer har opsagt sponsoratet med begrundelse i formandens handling for fem år siden.

»Årssagen til deres udtræden er, at de ikke er enige med den øvrige bestyrelse om, hvorvidt klubbens formand, på grund af en sag der berørte formanden for fem år siden, vil være til ulempe for og kan have negativ indvirkning på klubben. Et flertal i bestyrelsen finder ikke, at det skal have betydning for formandens rolle i Fredensborg Golf Club, og på den baggrund har Hans Boye Clausen besluttet at fortsætte som formand. Som en konsekvens heraf, har Allan Geert Nielsen og Ole Pflug, besluttet at trække sig fra bestyrelsen«, fremgår det af en nyhed på golfklubbens hjemmeside.

For godt fem år siden sad Hans Boye Clausen i bestyrelsen for Amagerbanken, og dagen efter et langt krisemøde om bankens økonomi, hævede Hans Boye Clausen tre millioner kroner fra sin højrentekonto. På den måde var han tæt på at undgå at tabe penge, da banken krakkede.

Pengene blev hævet på det, der viste sig at være bankens sidste åbningsdag, og Hans Boye Clausens manøvre blev angiveligt kun opdaget efter et tip. Hans Boye Clausen blev i 2014 idømt en bøde på 25.000 kroner og betalte desuden sin »gevinst« tilbage - og beklagede dybt, at han havde dummet sig.

Kasserer Per Møller ønsker ikke at oplyse, hvilken sponsor, der har forladt klubben i protest over formandens brug af insiderviden for fem år siden.

- Det vil vi holde for os selv, indtil vi har orienteret medlemmerne og drøftet den røre, som sagen har givet. Også den sag er da ærgerlig for klubben, siger Per Møller.