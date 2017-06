Sød retro får et pift af nutidens syrlighed

Men man behøver ikke være født dengang for at nyde serveringen. Også de unge er vilde med retro, for teaktræ og kiksekage er blevet det nye sort! Cabaretten er oplagt at nyde sammen med bedsteforældre og en fin gave fra børnebørn til mormor, lyder det fra teaterforeningens Madam Mangor.

Instruktør Thomas Malling bemærker, at Cabaretten bringer publikum tilbage til en tid så fuld af uskyld og sødme, at det nemt kan blive lidt for sukkersødt. Derfor tilsætter Madammen et skud syre fra vor egen tid og både arbejdsliv, sprog, børneopdragelse og gågade får et ord med på vejen, lyder opskriften på den rette balance.