Per Frost Henriksen har været med i mange år. Nye på banen er Louise Mehnke og Cømert Sonsuz med en profil inden for det boligsociale arbejde og det sociale arbejde. Dorte Beyer Nielsen vil trække på sine kompetencer som sygeplejerske.

Socialdemokratiet før valg: Tingene er bedre end i 2013

Fredensborg - 25. august 2017 kl. 06:33 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med stolthed, at borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) onsdag eftermiddag kunne præsentere hele 23 byrådskandidater, der stiller op for Socialdemokratiet.

Vælgerforeningen ser det som udtryk for, at der er stor, bred og folkelig opbakning til den linje, som partiet har ført under nu snart otte år med Thomas Lykke Pedersen i borgmesterstolen.

- Fredensborg Kommune har et langt bedre udgangspunkt end ved kommunalvalget i 2013. Vi har 23 kandidater, og de er fra alle forskellige samfundslag - alle vil kunne finde en kandidat, som de kan stemme på, sagde Thomas Lykke Pedersen i sin korte præsentation, hvor han også fremhævede, at kassebeholdningen i øjeblikket er over 200 millioner kroner og aldrig har været større.

Partiet fremhæver, at Fredensborg Kommune er en af de få kommuner i Danmark, der har den ambition, at kommunen skal være gældfri i 2027. Det kan ifølge budgetterne ske samtidig med, at der skal udvikles for 100 millioner kroner årligt. Atletik Stadionet i Fredensborg bliver renoveres, Byens Hus og Gymnastikkens Hus bygges i Kokkedal, der bygges et nyt bibliotek i Humlebæk, og så er det socialdemokratiets ambition at opføre en svømmehal i Nivå.

Han understregede samtidig, at Socialdemokratiet går til valg på sloganet »Samarbejde og resultater«, og partiet vil fortsat have fokus på det brede samarbejde, der involverer så mange af byrådets partier som muligt. Selve valgoplægget fylder 24 sider og indeholder mange overordnede synspunkter og mange konkrete forslag til nye initiativer.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 25. august. Mød 10 af de nye kandidater og hør Socialdemokraterne svare på, hvorfor samtlige skolebestyrelsesformand klager over besparelser på skolerne efter otte år med en socialdemokratisk borgmester.

Se i vedhæftede pdf herunder hele Socialdemokratiets valgprogram.

