Små veje får bump og kun ét kørespor

Om kort tid må bilister forberede sig på en længere køretid, hvis de skyder genvej ind over de små veje ved Avderød og Karlebo. Politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune har vedtaget en løsning med fem nye vejbump i Avderød. Læg dertil en såkaldt 2 minus 1 vej, som betyder, at der på store dele af strækningen fra rundkørslen i Kirkelte til Fredensborg Kongevej kun markeres ét kørespor. Løsningen kendes fra mange veje, og det betyder, at bilister tvinges til at køre i samme spor i begge retninger. Kun når bilister mødes, må der trækkes ud mod rabatten. Politiet har vurderet, at der kun er enkelte steder på strækningen, hvor oversigtsforholdene er så dårlige, at to kørespor bevares.