Sådan ser det farlige kryds ud fra luften. Illustration: Fredensborg Kommune

Slut med ulykker i udsat trafikkryds

Fredensborg - 14. februar 2017 kl. 04:30 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal nu sættes en stopper for de mange uheld i krydset mellem Hørsholmvej og Fredensborgvej. Derfor rykkes etableringen af en rundkørsel et år frem, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det ligger nu så godt som sikkert, at etableringen af en rundkørsel i det uheldsramte kryds mellem Hørsholmvej og Fredensborgvej rykkes frem fra 2019 til 2018. Tirsdag aften besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget nemlig at godkende en revideret tidsplan for rundkørslen.

- Jeg kan bekræfte, at etableringen af rundkørslen fremrykkes. Partierne i budgetforligskredsen har nikket og godkendt, så nu mangler blot den formelle godkendelse fra byrådssalen, som jeg forventer bliver en formssag. Jeg kan ikke forestille mig, at de siger nej nu, siger byrådsmedlem Flemming Rømer (DF).

Oprindeligt var der sat 8 millioner kroner af til rundkørslen, heraf 3,6 millioner kroner fra budgettet i 2018 og 4,6 millioner kroner fra 2019.

Fløjet til Rigshospitalet

I et nyt overslag er udgifterne dog blevet vurderet til at være 8,5 millioner kroner. Hvis etableringen af rundkørslen skulle rykkes frem til 2018, krævede det derfor, at der blev flyttet 4,6 millioner kroner fra budgettet i 2019 til 2018, samt at man fandt finansiering for de yderligere 0,5 millioner kroner. Begge dele er lykkedes, forklarer Flemming Rømer.

- Det er blevet muligt at finansiere rundkørslen nu her, fordi noget af betalingen for Gymnastikkens Hus er blevet rykket tilbage. Derfor får vi råd til rundkørslen nu, siger han.

For Flemming Rømer har fremrykningen været en vigtig sag, som han personligt har presset på, for at få gennemført.

- Det kryds har været en kæphest i mange år. Der var faktisk også budgetteret til en rundkørsel i det kryds i det gamle amt. Den blev aldrig etableret dengang. Men der har været mange uheld gennem årene. Vi har haft to stykker inden for det seneste år. Det er et problematisk kryds, fordi der er så mange venstresving, og fordi der er ikke er en tilkørselsrampe til motorvejen. Dem, der kommer fra Nivå, og skal op imod motorvejen, kører til venstre, og alle dem, der skal fra Humlebæk til Nivå, skal dreje til venstre. Der er rigtig meget krydsende trafik, siger Flemming Rømer.

Seneste uheld i krydset skete den 13. november sidste år, hvor fire personer blev fragtet til Rigshospitalet, heraf en af dem i en lægehelikopter. To 90-årige fra uheldet blev i den forbindelse indlagt på Rigshospitalets traumecenter.

gram