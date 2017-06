Se billedserie Det er over fire år siden, at Jan Pold, formand for Fredensborg Atletik Klub, lagde en plan sammen med sin bestyrelse - og pressede på for at få lov til at medfinansiere et nyt atletikanlæg. Foto: Allan Nørregaard

Slut med atletikløb i vandsjaskeri

Fredensborg - 27. juni 2017 kl. 16:24 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år har hjørnet op mod fodboldklubbens lokaler stået under vand, når det regnede meget. Dårlige dræn gjorde, at belægningen af slagger var en våd fornøjelse at løbe igennem. Hvis man faldt, rev det godt i knæene, men det har fungeret - i 50 år.

Nu indtager det nye årtusinde dog atletikanlægget på Fredensborg Stadion, og det er resultatet af et årelangt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Atletik Klub. Byggeriet af et nyt atletikstadion til 6,3 millioner kroner er i gang, heraf bidrager atletikklubben selv med en million kroner.

- Det har været længe undervejs, og I mener måske også, at det har taget for lang tid. Men det her været et supergodt samarbejde og en god proces, og I har altid stillet konstruktivt op, når vi har været i dialog. I har fortjent det, og at I selv kan bidrage med en million kroner, er et eksempel til efterfølgelse i andre foreninger, siger Thomas Lykke Pedersen (S).

Store gravemaskiner kører rundt for at fjerne det gamle lag af slagger, og derefter bliver der lagt en bund, et mellemlag og derpå det røde-orange kunststof, der kendes som tartan. Det bliver et langt bedre underlag for at løbe de 400 meter rundt om anlægget - hvis man altså holder den inderste bane. Desuden bliver der optegnet målene for 100 meter, 60 meter, 400 meter og sat afmærkninger for sækkeløb. Kort sagt: Alle de afmærkninger, som et atletikanlæg kræver.

Entreprenørmaskinerne har været i gang siden den 12. juni. Anlægget forventes klar til indvielse i september.