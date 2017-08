Efteråret på Louisiana byder på en række kurser for børn og voksne. Inspirationen findes i de aktuelle udstilllinger, her Tal R. Foto: Allan Nørregaard

Slip din indre kunstner løs

Fredensborg - 15. august 2017 kl. 19:08 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man en indre kunstner, der bare venter på at blive udviklet, giver Louisiana børn og voksne mulighed for igennem efteråret at eksperimentere med farver, blyanter og forskellige teknikker. De forskellige hold starter i uge 36.

For de børn og unge, der vil prøve kræfter med kunst i en bredere forstand, begynder efterårets Billedskole-hold fra den 5. september og ugen frem.

Billedskolen giver børn og unge mellem fire og 15 år mulighed for at arbejde med blandt andet maleri, tegning, skulptur, fotografi og grafik. De forskellige hold er inddelt efter alder, og de yngste er velkomne til at tage en voksen med. Udgangspunktet for undervisningen er udstillingerne på museet, hvor holdet blandt andet oplever Tal R og hans malerier og skulpturer, Marina Abramovic' intense performance-verden og Rineke Dijkstras gådefulde portrætter. Billedskolen løber over ni uger og afsluttes med fernisering lørdag den 18. november. Prisen for deltagelse er 1500 kroner og 1300 kroner for medlemmer af Louisiana Klubben.

For de syv til 12-årige er der mulighed for at starte på tegneskolen onsdag den 6. september. Her kan man fordybe sig i tegneteknikker og udforske de enkelte værker, der aktuelt udstilles på Louisiana.

Holdet kommer til at arbejde ud fra naturen og figuren og vil få øvelse i både at tegne i lille og stor skala med blandt andet kul, blyant, kridt, kuglepen og flydende tusch. Tegneskolen løber over ni gange hver onsdag fra 15.30 til 17.30 og afsluttes lørdag den 11. november med en fernisering, hvor alle tegninger bliver udstillet. Prisen for deltagelse er 1400 kroner, klubprisen er 1200 kroner.

Louisiana tilbyder også et billedværksted for voksne. Her tager undervisningen også udgangspunkt i de udstillede værker på museet. Holdet taler om værkerne og tegner skitser. Bagefter arbejder man i værkstedet med forskellige materialer og teknikker - i maleri, tegning, skulptur, fotografi og grafisk tryk. Billedværkstedet starter op i uge 36 og løber over otte uger. Der er hold både tirsdage, onsdage og torsdage. Prisen for at deltage er 1700 kroner og 1500 kroner for medlemmer af Louisiana Klubben. Læs mere på www.louisiana.dk

