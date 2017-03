Jens Christian Lundgaard (forrest) overtog for lidt over fire år siden Slagter Bagger fra Ole Bagger (bagerst), som sammen med sin kone, Tove Bagger, havde drevet slagterbutikken på Ida Tesdorpfsvej siden 1968. Efter flere dårlige år er Jens Christian Lundgaard nu blevet taget under konkursbegæring. Foto: Allan Nørregaard

Slagter Bagger begærer konkurs

Den traditionsrige Slagter Bagger på Ida Tesdorpfsvej er i fare for at lukke, efter et halvt århundrede i Humlebæk. Skifteretten i Helsingør har således modtaget slagterens konkursbegæring den 27. februar. Det fremgår af statstidende.dk.

Hvordan fremtiden ser ud for Slagter Bagger, står indtil videre uklart. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jens Christian Lundgaard, i det slagterbutikken har oplyst, at Jens Christian Lundgaard ikke ønsker at udtale sig. Indtil videre er slagterbutikken dog stadig åben.

Af butikkens regnskaber fremgår det, at butikken på et enkelt år har tabt omkring en tredjedel af sine indtægter. Et beløb, der overstiger en million kroner. I samme periode har der ikke været en reducering af personaleomkostningerne. Således har kursen været lagt til det underskud, som nu har ført til en konkursbegæring.

I samme periode har slagterbutikkens egenkapital taget et styrtdyk fra minus 215.000 kroner til minus 880.000 kroner.

Af regnskabet fremgår det også, at »selskabet er afhængig af, at der opnås en aftale med banken, så selskabet vil kunne opfylde sine gældsforpligtelser«.

Slagter Bagger blev den 1. januar 2013 overtaget af slagtermester Jens Christian Lundgaard, der flyttede til Humlebæk med sin familie fra Jylland. Der var tale om en meget velrenommeret slagter, som allerede tidligt i karrieren havde vundet prisen som Årets Slagter, tilbage i 2001.

Jens Christian Lundgaard overtog Slagter Bagger fra ægteparret Ole og Tove Bagger, som havde haft slagterbutikken siden 1968.