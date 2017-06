»Skønheden Sker« kan opleves på biblioteket

Art-Now er ny kunstnersammenslutning, der med en ny udstilling vil diskutere, hvad skønhed er. Skønheden er hos os hele tiden. I det vi ser, i det vi tænker, i det vi føler og i det vi gør. Hvis vi vil, kan de andre og verden træde frem for os som under, overraskelse, åbenbaring og indsigt.

Lørdag den 17. juni fra klokken 11.00 til 13.00 er der fernisering, hvor man kan møde kunstnerne og snakke med dem. Art-Now mener, at ethvert menneske potentielt er kunstner. Betingelsen er kun, at hun vil forvandle sig til et medium for den skønhed verden vil os, fortæller kunstnersammenslutningen forud for udstillingen.