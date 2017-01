Den er igen gal med HB-busserne. De seneste uger har kommunen modtaget en regn af klager fra utilfredse forældre til børn i Karlebo Specialbørnehave. De er trætte af forsinkelser og alt for mange vikarer. Sådan lød det i marts sidste år i Frederiksborg Amts Avis. Foto: Peter Andersen

Skarpt øje med buskørsel: Nu får de handicappede bedre service

Fredensborg - 21. januar 2017

Movias buskørsel med handicappede er forbedret, fremgår det af redegørelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En status efter mange måneders kritik af handicapkørslen med børn lyder, at der stadig ikke er grundlag for at opsige kontrakten med Handicapbefordringen A/S.

Problemet for forældrene er, at buskørslen ofte er forsinket enten om morgenen eller om eftermiddagen. Desuden har chaufførerne haft problemer med at få spændt børnene fast, og politikerne i Social- og Seniorudvalget har flere gange diskuteret, om kontrakten skal ophæves.

Imidlertid er det Movia, der står for udbuddet af handicapkørslen. I en ny redegørelse oplyser Movia, at ingen andre kommuner har bedt Movia opsige kontrakter med det udskældte selskab, Handicapbefordringen A/S.

»Efter en svær start på specielt Karlebo Specialbørnehave i 2015, er det vores vurdering, at Handicapbefordringen A/S nu leverer i henhold til indgåede aftaler og kontrakter. Vurderingen underbygges af, at vi de seneste måneder konstaterer at der er et meget lille antal forældre- eller dagtilbudshenvendelser omkring kørslen. Henvendelser som Handicapbefordringen A/S agerer på«, fremgår det af en redegørelse fra Movia.

I det seneste halve år har en enkelt børnehaveleder rettet en kritik til Movia, fordi et barn ikke var spændt korrekt fast under buskørslen til og fra hjemmet. Rent statistisk set ligger rettidigheden inden for de rammer, der er angivet i kontrakten, og selskabets chauffører kører også de ruter, der er beskrevet i kontrakten.

Politikerne i Social- og Seniorudvalget har på det seneste møde bedt om, at forvaltningen følger nøje med i kvaliteten af buskørslen.