Indbrud og hærværk i Holbæk Golfklubs klubhus på Kirsbærholmen Holbæk.FOTO:MIE NEEL Foto: Mie Neel

Seks indbrud i Fredensborg

Fredensborg - 13. august 2017 kl. 10:13 Af Sabine Lai Ovesen

Nordsjællands Politi modtog lørdag seks anmeldelser om indbrud i Fredensborg Kommune.

To af dem var på Kovangen i Fredensborg. Det første skete mellem fredag klokken 23.00 og lørdag klokken 9.45. Et badeværelsesvindue blev opbrudt, formentlig med et koben, og tyven har gennemrodet hele huset, der blev forladt igenne køkkenvinduet. Der er blevet stjålet en pung med udenlandske valuta.

I det andet indbrud på Kovangen er der ikke overblik over stjålne effekter. Det er sket i tidsrummet fredag klokken 15.00 og lørdag klokken 15.00. En sten blev kastet igennem køkkenvinduet, og det skete så kraftigt, at en rude i stuens terassedør også blev knust. Hele huset blev gennemrodet, og tyven er formentlig kommet ud af et vindue i stuen, der stod åbent, da den forurettede kom hjem. Villa,

En villa på Maglegårdsvej i Fredensborg havde indbrud i tidsrummet fredag klokken 16.00 til lørdag 09.30. Her blev et vindue opbrudt, og hele huset blev gennemrodet. Der er ikke overblik over stjålne effekter, men det er ikke umiddebart de store effekter af værdi.

På Græsager i Kokkedal mellem den 9. august om eftermiddagen og lørdag klokken 09.00 kom indbrudstyven ind ved at opbryde et soveværelsesvindue. Der er ikke spor efter tyven i andre rum end soveværelset, og der er endnu ikke overblik over, hvad der er blevet stjålet.

Bygvænget i Kokkedal havde også ubudne gæster mellem den 5. august klokken 10 og lørdag klokken 15.30. Der er formentlig blevet brugt et koben til at opbryde et vindue, og hele huset er blevet gennemrodet. Tyven er kommet ud af en terassedør, og der er ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Det sjette anmeldte indbrud skete på Bogårdsvej i Humlebæk mellem fredag klokken 12.30 og lørdag klokke 11.30. Forurettede var ikke hjemme, men en nabo passede huset. Et vindue blev fundet på klem i soveværelset, og det kan have været indgangen for tyven, der har gennemrodet hele huset og ladet skuffer og skabe stå åbne.