Se det store, gule skærvemonster fra Kystbanen

Katharina die Große har de sidste par dage været igang med at skifte skærverne under skinnerne ved Nivå. (12.07.2017) Det 800 meter lange tog løfter skinner og sveller på jernbanen, for at skifte de gamle skærv ud med nye.De 1200 meter toget har skulle rense ved Nivå station har taget et par dage, da Katharina die Große kun bevæger sig 100 meter i timen under processen. Banedanmark satser på at Katharina er færdig den 7. august med de strækninger toget skal igennem.. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017)

Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix Denmark