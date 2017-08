Se billedserie Karlebo Bokseklub sørgede for spændingen lørdag eftermiddag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Sommerfest for 85. gang i landsbyen

Kun vejret drillede, da der for 85. gang var sommerfest i Karlebo.

Karlebo Sommerfest blev i år afviklet over kun to dage, først med over 250 bankospillere i festteltet fredag og derefter en fugtig men god festlørdag med sport og musik. Regnen drillede arrangørerne og afholdt nok nogle fra at tage til fest.

Da det er valgår valgte flere partier at have en stand under kræmmermarkedet, hvor politiske synspunkter blev luftet i en gemytlig tone. Både kandidater, byrådsmedlemmer, parlamentsmedlemmer og folketingspolitikere havde fundet vej til den lille Karlebo Sommerfest.

Ellers var meget som det plejer i Karlebo, med Nordsjællands Brandberedskab, der løftede børn og andre interesserede op i den store stigevogns høje stige, motorcykler der skinnede og gav ture rundt på pladsen, fodbold, kegleturnering, skydetelt, minigolf og tombola, krydret med god musik fra festteltet.

Karlebo Cuppen der er en traditionsrig fodboldturnering på små baner skabte god liv på bane to lørdag eftermiddag, masser af godt fodboldspil og feststemning på tilskuerrækkerne. Den prestigefyldte turnering blev vundet af et stærkt Hørsholmhold ved navn Holdet & Co. På andenpladsen Spurs FC og først på tredjepladsen kom favoritterne Thøger Larsens drenge fra Fredensborg.

Igen i år havde Karlebo Idrætsforening indbudt Karlebo Bokseklub til at bokse opvisningskampe. Det gav en bragende god dyst mellem den lokale Tom Andreassen og Fabriche fra de Lima boxing. Lokalpolitikeren Knud Løkke Rasmussen havde klogt nok paraderne oppe mod den gamle mesterbokser Rachid Edrisi fra Herlev Boxing og de fik begge en god kamp ud af anstrengelserne.

Kegleturneringen er også en af de tilbagevendende begivenheder ved Karlebo Sommerfest og i år var ingen undtagelse. 20 hold dystede i to rækker. Hos kvinderne vandt "Massørens Piger" og hos herrerne var det det sikre Gillelejehold "MA Byg" der løb med pokalen.