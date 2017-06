Se billedserie Politikerne Lars Søndergaard og Thomas Lykke Pedersen skulle ikke bare flå rødspætterne hurtigt. For udseedet på fisken blev også bedømt. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Hård politiker-dyst til stor havnefest

Fredensborg - 12. juni 2017 kl. 04:31 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var masser af liv og mennesker i alle aldre, da der hele lørdagen blev afholdt Nivå Havnedag, som arrangeres af de mange foreninger i og omkring havnen.

Det var da også en glad koordinator Annemette Allerup, som allerede tidligt på eftermiddagen kunne konstatere, at besøgstallet var meget tilfredsstillende, og i løbet af dagen nåede op på 2.500.

- Havnedagen handler i høj grad om, at folk får mulighed for at se det liv og de foreninger, som er her på havnen. I år har vi også som noget nyt haft redningshelikopteren på besøg, fortalte Annemette Allerup.

En af de tilbagevendende aktiviteter var tilgengæld dysten mellem borgmesteren og en af udfordrerne til posten.

I år stod dysten mellem borgmester Thomas Løkke Pedersen(S) og borgmesterkandidat Lars Søndergaard(V), som skulle dyste i disciplinerne flåning af friske rødspætter, roning på romaskine og stand up-paddle, hvor man skal stå oprejst på et surfbræt.

Den spændende dyst, som afslørede, at der er tale om to borgmesterkandidater, som ikke bryder sig om at tabe, startede hos fritidsfiskerne, som holder til ved de røde fiskeskure.

- Normalt er det jer, som flår os andre, lød det, da den første dyst gik i gang.

Her viste begge politikere et rigtig fint håndelag, når det kom til at håndtere de friske fisk.

Men en vinder skulle der kåres - og det blev Thomas Lykke Pederseb.

På havnen blev der dog også talt om, at han havde trænet så sent som dagen i forvejen. Borgmesterens far er nemlig fritidsfisker, og havde øjensynlig givet nogle gode råd.

Imidlertid var der tale om en meget tæt dyst.

Når det kom til romaskinen hos roklubben lykkedes det dog den siddende borgmester, at få en mere klar sejr over Søndergaard, men det var nu også tydeligt, at Lykke Pedersen var noget udmattet efter denne sejr.

Omvendt vendte Lars Søndergaard stærkt tilbage og vandt eftermiddagens sidste dyst i såkaldt stand up-paddle, hvor det gjald om at stå oprejst på et surfbræt og padle et par hundrede meter ud til en bøje. Her var venstremandens balanceevner langt Lykke Pedersens overlegen. For her begyndte borgmesteren nemlig tydeligt at ryste på benene - selv om ingen af dem faldt i vandet.

Ny café åbnede dørene

Langs havnen var der hele dagen masser af liv med loppemarked,og masser af gæster på havnens spisesteder og iskiosk.

Udover Lagunen og Trekosten så åbnede der lørdag også en helt ny café ved navn Café Strandhuset ved siden af iskiosken, som sælger kaffe, kager og sandwich til rimelige priser. Caféens indretning afspejler i øvrigt navnet ganske godt, da der nemlig er sand på gulvet.