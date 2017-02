Foto: Allan Nørregaard

Rengøringsgigant smidt ud efter millionforlig

Fredensborg - 28. februar 2017 kl. 03:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune betaler et millionbeløb for at slippe ud af kontrakt med Forenede Service. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det koster ved kasse et, hvis en kommune vil smide et rengøringsselskab på porten, fordi selskabets medejer er blevet dømt for skattesvig. Mandag aften godkendte byrådet i Fredensborg Kommune et forlig, hvor Fredensborg Kommune betaler en million kroner i ekstraordinære omkostninger for at slippe af med Forenede Service.

- Jeg er tilfreds med, at vi har indgået en aftale, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der afviser at kommentere sagen yderligere på grund af juridiske overvejelser.

I praksis har været svært at opsige aftalen med Forenede Service med den begrundelse, at selskabets medejer, Michael Krogh, er blevet idømt to et halvt års fængsel for skattesvig. For en måned siden varslede et enigt byråd ellers, at Forenede Service ville blive smidt på porten, fordi kommunen ikke indgår aftaler med skattesnydere. Opsigelsen kunne ske, fordi kommunen kun var i 1. halvår af en ny kontrakt med Forenede Service, og derfor kan en kontrakt opsiges. Men kun med en saglig grund, lød det prompte fra Forenede Service, der varslede et sagsanlæg.

Nu er parterne blevet enige om, at en »fortsættelse af det driftsmæssige samarbejde vil være uhensigtsmæssigt«. Ved udgangen af august ophører samarbejdet, og Fredensborg Kommune har forpligtet sig til at overtage medarbejderne fra Forenede Service i en virksomhedsoverdragelse, hvis kommunen laver et nyt udbud eller hjemtager opgaven. Det er endnu ikke afgjort.

Mandag aften var et lignende forslag på dagsordenen på byrådsmødet i Helsingør Kommune, hvor et flertal bestående af K, DF, V og R stemte nej til et forslag fra S og EL om at undersøge mulighederne for at komme ud af rengøringskontrakten.

Det var blandt andet udsigten til et muligt erstatningskrav fra den omstridte rengøringskoncerns side på tæt på 50 millioner kroner, der spillede ind i afgørelsen.

