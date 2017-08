Toiletterne skal helst ikke være for slidte, og de skal gøres ordentligt rent. Desuden skal rengøringspersonalet have ordentlige vilkår, og det sikrer byrådspolitikerne nu med en aftale med Elite Miljø A/S. I den nye kontrakt er der stillet skærpede vilkår til kvalitet, og det har kostet en del millioner kroner. Hvert år. Foto: Allan Nørregaard

Rengøring koster 20-25 % mere hvis der skal være rent

Fredensborg - 02. august 2017 kl. 03:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det koster Fredensborg Kommune fire millioner kroner om året at smide Forenede Service på porten, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: Rengøringsgigant smidt ud efter millionforlig

Rengøringen på skoler og institutioner er blevet markant dyrere i Fredensborg Kommune, fordi politikerne af etiske grund har valgt at opsige en kontrakt med Forenede Service.

Det skete umiddelbart efter, at selskabets medejer, Michael Krogh, i januar blev dømt for groft skattesvig. Nu har kommunen gennemført et nyt udbud med højere krav til kvalitet og arbejdsforhold, og det kommer til at koste 4,2 millioner kroner ekstra hvert år.

- Jeg synes, at det er prisen værd. Nu kræver vi et højt etisk niveau, og vi forventer en bedre kvalitet. Rengøringspersonalet har i mange år været voldsomt presset, og med den nye aftale sikrer vi, at almindelige lønmodtagerforhold bliver overholdt, forklarer Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune.

Elite Miljø A/S vandt udbuddet med et tilbud, der lå 6,7 millioner kroner over de 24,4 millioner kroner, som Forenede Service tidligere fik for rengøringen i Fredensborg Kommune.

Ved at reducere i antallet af vinduespusninger og tilpasse hovedrengøringen er tilbuddet endt med »kun« at være 4,2 millioner kroner dyrere.

Hans Nissen, der også er formand for 3F Nordøstsjælland, vurderer, at det er prisen for at sikre ordentlige arbejdsvilkår for rengøringspersonalet.

- Vi har de seneste år set, hvordan tiden nedskrives for de enkelte lokaliteter, så personalet i rengøringsbranchen bliver presset til at nå mere på samme tid - eller arbejde mere, end de får løn for. Elite Miljø A/S er en af de virksomheder, der er kendt for at have fornuftige og ordentlige vilkår for medarbejderne. Jeg forventer, at rengøringen bliver meget bedre, siger han.

