Frederiksborg Amts Avis har sat fokus på de kontrolfunktioner i kommunen, der skal sikre, at der ikke sker fejl eller snyd med kommunale udbud af den rengøring, der sker i dagsinstitutioner og på skoler.

Send til din ven. X Artiklen: Rengøring: Tillid var tæt på at koste millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rengøring: Tillid var tæt på at koste millioner

Fredensborg - 27. januar 2017 kl. 13:51 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rengøringskonsulent Finn Buch Petersen så forkert i sine mails tilbage i 2009 og accepterede på kommunens vegne et tilbud, der var indsendt 45 minutter efter tidsfristen. Difference: En million kroner årligt.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag den 27. januar i en serie af artikler om tillid og kontrol under store rengøringsudbud. Læs hele artiklen her.

Den tidligere regionsdirektør for Forenede Service i Nordsjælland, Michael Krogh, var tilbage i 2009 dybt involveret i et rengøringstilbud, der blev sendt per mail 45 minutter efter udbudsfristens udløb.

I mailen var tilbuddet knap en million kroner højere end i det tilbud, der var sendt til kommunen i hardcopy. Ved en fejl fik kommunens controller, Finn Buch Petersen, indregnet det nye tilbud, og det var tæt på at koste kommunen en million kroner om året.

Sådan lyder den korte historie af forløbet, der kun blev opdaget, fordi kommunen i 2011 fik tilknyttet Finn Frederiksen fra Dansk Servicekonsulent som ekstern controller - og han opdagede fejlen.

Og hvordan kunne det så ske? Finn Buch Petersen kan i dag ikke huske forløbet, men det er udførligt beskrevet i et mødereferat og en række mails, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i. Udbudsmaterialet krævede dengang, at tilbud blev sendt til Fredensborg Kommunes rådhus i forseglet hardcopy. For nemhedens skyld havde Finn Buch Petersen dog bedt om også at få tilsendt buddene elektronisk.

Fristen var den 25. september 2009 klokken 10.00, hvorefter Finn Buch Petersen og en medarbejder på rådhuset åbnede tilbuddene og sikrede, at de var konditionsmæssigt i orden. Derefter kørte Finn Buch Petersen hjem for at arbejde videre med tilbuddene, som han vidste også lå på mail.

Klokken 10.45 havde daværende regionsdirektør Michael Krogh sendt denne mail:

»Ved en gennemgang af den kl. 10.40 mailede tilbudsliste på rengøring og VP i Fredensborg Kommune har vi desværre konstateret en fejl i de anførte procentsatser for rabat. Der mailes derfor en ny tilbudsliste med de rigtige procentsatser. Vi fremsender samtidig 2 st. originale tilbudslister til erstatning af dem, der ligger i tilbuddene«

Og netop der opstod fejlen. Finn Buch Petersen forklarede senere, at han ikke havde set, at den nye mail kun var blevet sendt til ham personligt. Han havde heller ikke set, at rabatten i det nye tilbud kun var på syv procent - og ikke 11 procent. I praksis var tilbuddet pludselig en million kroner dyrere om året end det tilbud, som var blevet sendt til kommunen i hardcopy. Tilbuddet var stadig det mest økonomisk attraktive, men dyrere end det tilbud, der var afleveret inden for tidsfristen.

Men Finn Buch Petersen opdagede det ikke, og på rådhuset modtog medarbejderen ingen mail om, at der var kommet et »nyt« tilbud.

Ingen opdagede derfor, at materialet til politikerne endte med at tage udgangspunkt i tilbuddet med den lave rabat, lyder forklaringen i de gamle referater.

Og problemet? Ja, ifølge udbudsmaterialet var det tilbuddet i hardcopy, afleveret inden for tidsfristen, der var gældende. Ved at få fejlen godkendt havde Forenede Service sparet en million kroner om året.

Finn Buch Petersen beklagede sin andel i forløbet, men forsvarede resultatet:

»..på baggrund af det nu konstaterede er det næppe realistisk, at Forenede ville have indgået den pågældende kontrakt på grundlag af den først fremsendt tilbudsliste«.

Sagen endte med, at Fredensborg Kommune blev holdt stort set skadesfri, da Forenede Service accepterede ikke at indeksregulere priserne i en årrække.

I Frederiksborg Amts Avis fredag den 27. januar kan man læse, hvordan Fredensborg Kommune har håndteret det seneste udbud af rengøring til en samlet værdi af cirka 100 millioner kroner. Det skete ved at lade Finn Buch Petersen åbne de forseglede tilbud og vedhæftede usb-stik på privatadressen i Borup.