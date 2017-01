Regnefejl gør plejecenter 18 millioner kroner dyrere

Rubow Arkitekterne har lavet en regnefejl i vinderprojektet for et nyt plejecenter. Ekstraudgift: 18 millioner kroner, heraf vil de 12 millioner kroner være kommunale. Det skriver Frederiksborg Amts Avis om et nyt plejecenter, der skal stå klar om to et halvt år i Humlebæk.