Randers holder nallerne fra politikernes post

Fredensborg - 10. februar 2017 kl. 18:12 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jysk kommune er klar i mælet: Vi åbner ikke politikernes e-mailkonto. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I det jyske kører der en politiefterforskning mod borgmesteren og ledelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune, fordi de har skaffet sig adgang til enkelte byrådsmedlemmers mails og læst indholdet.

Det har givet anledning til debat og fik i sensommeren en byrådspolitiker i Randers Kommune til at bede om at få præciseret kommunens retningslinjer på området. Sagen er beskrevet i et notat, der konkluderer, at Randers Kommune ikke af egen drift vil skaffe sig adgang til byrådsmedlemmers e-mailkonto.

Juristerne i Randers Kommune skelner klart mellem medarbejdere, der indgår i et ansættelsesforhold - og byrådspolitikere, der er folkevalgte. For medarbejdere gælder det, at kommunen må anvende en medarbejders e-mailkonto, når kommunen har en berettiget interesse. Hvis der er begrundet mistanke om ulovligheder, må IT-afdelingens administrator i særlige situationer læse privat post sendt fra en arbejdsmail. Det er beskrevet i nogle sikkerhedsregler i kommunen.

Randers Kommune konkluderer dog, at sikkerhedsreglerne ikke gælder for byrådspolitikere, fordi der »ikke består et over- og unerordnelsesforhold mellem Randers Kommune og det enkelte byrådsmedlem. Såfremt der måtte foreligge begrundet mistanke om ulovligheder, vil sagen blive overgivet til politiet til efterforskning«, fremgår det af notatet fra Randers Kommune.

Af dokumenterne i Randers Kommune fremgår det, at oplysninger om telefonopkald og sms'er kun kan tilgås af en ekstern teleleverandør, og at det kræver en dommerkendelse at få sådanne oplysninger udleveret.

