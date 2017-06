Promenadekoncert med Brass Ensemble

Det er 19. gang de 15 messingblæsere byder til sommerkoncert, som hvert år tiltrækker flere og flere af byens borgere og besøgende turister. En promenadekoncert er, som navnet siger, en koncert der i sin opbygning finder sted under afslappede former. Man stopper op - lytter til et par numre eller bliver som mange så opslugt af musikken, at man har lyst til at høre det hele.