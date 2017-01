Præstetanker om en strand

- Min baby er død. I må komme og hjælpe os. Sådan lød det hos alarmcentralen, da Christina Richter-Olesen ringede den 5. oktober 2013. Kort forinden havde hendes mand Thomas fundet deres kun 14 måneder gamle søn død i sin seng, og på trods af god hjælp fra den vagthavende på alarmcentralen var alle genoplivningsforsøg forgæves.

- Min baby er død. I må komme og hjælpe os. Sådan lød det hos alarmcentralen, da Christina Richter-Olesen ringede den 5. oktober 2013. Kort forinden havde hendes mand Thomas fundet deres kun 14 måneder gamle søn død i sin seng, og på trods af god hjælp fra den vagthavende på alarmcentralen var alle genoplivningsforsøg forgæves.

Mads var sovet stille ind af et pludseligt hjertestop, og da sorgen overmandede hende, gjorde Christina lige som, da hun læste til pædagog på seminariet, eller da hun skulle være mor for første gang og gerne ville være god til det. Hun ledte efter bøger, som kunne gøre hende klogere på situationen og hjælpe hende igennem den.

- Jeg var ikke god til at være den døde drengs mor, men da jeg havde brug for en bog, der kunne hjælpe mig, kunne jeg ikke finde nogen, siger Christina, der i dag er 30, til Frederiksborg Amts Avis. Hun savnede en bog fra andre, der havde været i samme situation som hende, som var blevet normale igen.

- Det skulle være én, der havde prøvet det. Én, der havde stået i lort til halsen, som kunne sige: Bare rolig. Solen skinner igen på et tidspunkt, siger hun.

Nu er hun selv aktuel med bogen »Ja! det er mig med den døde dreng!«, som er blevet til i samarbejde med journalist og forfatter Simon Kratholm Ankjærgaard.

- Jeg havde lovet Mads, at det her ikke må være forgæves. Vi må lære noget af det, siger Christina. Hun tror, at bogen kan gøre gavn for alle, for der er så mange, der oplever, at et barn dør, at næsten alle på en eller anden måde kommer i berøring med det.

- Selvfølgelig håber jeg på ingen måde, at det sker igen for nogen i hele verden, men det er mere tåleligt at give dem en rusketur med en bog i stedet for det, vi har været igennem. Jeg synes, der var meget ensomhed og møder med mennesker, som gjorde én til luft og ignorerede én. Det er hårdt, når man også har noget andet at deale med, siger hun.

- Jeg vil gerne bryde det tabu, der er om død og døde børn, for ligegyldigt hvordan, så vil det ske igen, mener hun.

»Ja! Det er mig med den døde dreng!« udkommer på deres eget forlag Lydolph & Ankjærgaard torsdag den 19. januar. Den koster 249 kroner inklusive levering og kan bestilles på christina.richterolesen@gmail.com eller via Facebookgruppen »Ja! det er mig med den døde dreng!«

Skrænten under Helenekilde i Tisvilde fortsætter rutsjeturen ned mod havet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Denne gang slap vi, men får vi bare én storm til med en styrke som Bodil i december 2013, så er det sket. Hver gang bøgerne sprøjter ind mod skrænten, forsvinder der noget. Derfor er det nu, vi skal gøre noget, siger arkitekt Jørgen Frandsen fra Slots- og Kulturstyrelsens afdeling for bevaring af fortidsminder til avisen.

Jørgen Frandsen har her i januar besigtiget helligkilden Helenekilde i Tisvilde for at se, om de to kildekar, som fortidsmindet består af i dag, tog skade af stormen Urd, der rasede 2. juledag i 2016, og det efterfølgende højvande.

- Jeg var der også efter stormen Bodil i 2013, og jeg har også set på skrænten et stykke tid før, at vi fik Urd. Jeg har været bange for, at der ville komme et uvejr, som kunne underminere anlægget helt. Derfor var jeg der den 5. januar, hvor jeg heldigvis kunne konstatere, at skrænten lige under kildeanlægget ikke er skredet yderligere. Derimod står skrænten længere nede mere lodret end tidligere, fordi der er faldet jord og sten ned. Der er derfor ikke meget til at beskytte kildeanlægget, hvis der igen kommer et uvejr. I Kulturstyrelsen betragter vi det som et meget væsentligt fortidsminde for lokalområdet. Vi mener derfor, at det bør bevares, siger Jørgen Frandsen.

Naturstyrelsen foranstaltede i 2012 en omfattende renovering af hele skrænten og kildeanlægget. Denne renovering havde først og fremmest til formål at beskytte skrænten mod den indre fare, det vil sige det grundvand, som trængte ud flere steder på skrænten. Ved samme lejlighed blev det opstigende grundvand ført uden om anlægget i et drænsystem. Da Bodil rasede blev der slået så store huller i skrænten, at drænledninger nu er helt blottede og flere steder stritter ud på skrænten under kildeanlægget.

I 2015 aftalte Kulturstyrelsen med Naturstyrelsen, Gribskov Kommune og Museum Nordsjælland, at de skulle komme med et forslag til, hvordan anlægget kan sikres.

- Der er aldrig kommet noget oplæg til, hvad man ønsker, der skal ske. Derfor vil vi nu selv rådføre os med ingeniører og andre, der har ekspertise i sikring af skræntfødder, for at finde ud af, hvad der kan gøres. Når vi er færdig med denne forundersøgelse, vil vi indkalde de øvrige parter til et møde om, hvordan vi hurtigt kan komme videre med en sikring, siger Jørgen Frandsen.

Den tomme Superbest-bygning i Helsinge midtby skal rives ned og erstattes af et parkeringsareal, mens Rema1000 vil indrette en ny dagligvarebutik i en bygning, som KFI vil opføre ved siden af Irma. Sådan lød budskabet på et dialogmøde om udvikling af Helsinge bymidte, som borgmester Kim Valentin (V) havde inviteret til onsdag aften.

- Selve bygningen, hvor Superbest lå, rives ned, og så skal der etableres et parkeringsareal på området med god overgang fra torvet og ned til parkeringsarealet. På den måde får man parkeringspladser tæt på gågaden, så man åbner op og viser, der sker noget spændende i gågaden. I dag ser man mest parkeringspladsen og bagsiden af gågaden, lød det i et oplæg fra Stine Løfgreen Tveden, teamleder i Center for byer, ejendomme og erhverv.

- Men så mangler der jo en dagligvarebutik, og vi arbejder nu med at flytte den ned, så den ligger i forlængelse mellem Irma og vejen. Det er et puslespil, og det vil betyde, at KFI og kommunen må bytte areal, fortsatte hun, inden hun gav ordet til Claus Cardell, udviklingschef hos KFI.

- Vi er bygningsejere, og det er en investering for os, men man skal ikke have den store bygningsingeniør-eksamen for at se, at det er en dyr løsning at rive bygningen ned og flytte den ned i den anden ende. Det er vi tvunget ud i, for Rema1000 kan godt tænke sig at placere sig i midtbyen, hvis der åbnes op mod vej og parkeringspladsen. Samtidig får vi skabt den plads og aktiviteter, som er efterlyst, der hvor Superbest ligger. På den måde får man folk inviteret ind i butikker og gågaden. Det er i bund og grund konceptet og idéen, sagde Claus Cardell.

Aftalen er nået så langt, at Rema1000 i går skrev under på en betinget lejekontrakt med KFI.

- Men med hundredvis af betingelser. Men der står, at det er en lejekontrakt, pointerede Claus Cardell, der erklærede sig klar til at gå i gang, så snart en lokalplan er klar, ligesom der skal laves en aftale om mageskifte af de to arealer med kommunen.

- Så det er ikke sådan, at vi åbner næste weekend. Men Rema1000 har sagt, at de vil åbne butikken senest i november 2018, sagde han.

Stemningen bliver uformel, og der bliver højt til loftet, og alle skal føle sig hjemme, når de træder ind på Fredensborg Store Kro. Ingen skal finde pincetten frem for at spise maden, men det bliver heller ikke stegt flæsk og persillesovs.

- På mange måder er det »back to basic«. Da jeg rejste rundt for at besøge badehoteller, opdagede jeg, hvor vigtigt det gode værtsskab er - og hvor lidt vi ofte fokuserer på det. At komme på Store Kro skal føles som at komme hjem, og vi skal få folk til at forelske sig i stedet. Vi vil helt basalt skabe et produkt, som folk har lyst til at købe, fortæller Jacob Rais, der er kendt fra tv-serien »Danmarks dejligste badehoteller« og senest har været daglig leder på Dragsholm Slot.

Nu er han ny krochef på Fredensborg Store Kro.

Da Fredensborg Store Kro blev genåbnet af Niels Fennet i 2014, skete det med en bistro, der lå ud til haven bag kroen. Den var faktisk populær i lokalsamfundet, men bistroen blev senere sløjfet i et forsøg på at tilpasse konceptet. Nu bliver bistroen genskabt og nytænkt i den måde, hvor Niels Fennet har nystartet kroen for at lave sin version 2.0.

Væk er ambitionerne om at lave en kro med et skyhøjt gastronomisk niveau.

- Jeg har lovet min hustru, at det er sidste gang, at jeg involverer mig på den måde i den gastronomiske branche. Kroen har jeg jo investeret i af ren »con amore«, og det har kostet mig 50 millioner kroner, siger Niels Fennet, der er gået ind i den investering med åbne øjne, men også med en forventning om, at selve driften på et tidspunkt skal løbe rundt.

- Derfor sætter vi nu fulde sejl, det skal nok lykkes, siger han.

Den 55-årige Lars Gliese fra Meløse blev onsdag kendt skyldig i størstedelen af de 61 forhold, han var tiltalt for. Han var blandt andet anklaget for i fire tilfælde at have kastet vand, hestemøg og en gren på forbipasserende naboer samt for i 47 tilfælde at have afspærret vejen ud for sin landejendom på Birkehøjvej i Meløse med træer, grene, landbrugsmaskiner, hårde hvidevarer, fliser og søm.

Der var ikke afsat noget retsmøde til domsafsigelsen, men af en pressemeddelelse fra retten i Hillerød fremgår det, at straffen lød på tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 130.000 kroner.

Under retssagen i sidste uge blev vidnede naboerne, og der blev afspillet klip fra videoovervågning. Derfor fandt retten det bevist, at den tiltalte havde udøvet vold i alle fire tilfælde. Retten fandt dog i et af tilfældene, at tiltaltes kast med vand på den forbipasserende nabo var straffrit, idet naboen flere gange havde slået ud mod tiltalte med en stok. Der var således tale om nødværge. I dette forhold blev Lars Gliese dømt for at have trukket i forurettedes stok, således at han væltede ned i noget hestemøg og beskadigede hånden.

På baggrund af tiltaltes delvise erkendelse af de faktiske forhold, en række fotos fra stedet, og vidneforklaringer fandt retten det bevist, at tiltalte i 38 af de 47 tilfælde havde overtrådt beredskabsloven ved at afspærre vejen, således at rednings- og slukningsmuligheder ikke var sikret bedst muligt. Retten fandt det i ni af tilfældene ikke bevist, at tiltalte havde foretaget de pågældende afspærringer af vejen. Retten lagde her vægt på, at der ikke var fremlagt fotos eller ført andet bevis.

Lars Gliese blev også kendt skyldig i hærværk og i overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at true en betjent, kalde en anden betjent »papneger« og en tredje for »bøsserøv«. Alle tre betjente vidnede også i retten i tirsdags i sidste uge.

Retten fastsatte straffen som en fællesstraf med en tidligere betinget dom og samtidig får Lars Gliese konfiskeret en rendegraver og en møgspreder.

Sagen udspringer af en mangeårig strid mellem den tiltalte og naboerne om retten til at færdes på Birkehøjvej. Siden 2008 har Lars Gliese været i konflikt med sine naboer og har gentagne gange spærret vejen, så de ikke kan få post eller få hentet affald. Naboerne fik i juni 2010 byrettens ord for, at de må benytte vejen, og den afgørelse er senere blevet stadfæstet i Østre Landsret. Lars Gliese er to gange tidligere blevet kendt skyldig i at have overtrådt beredskabsloven, senest i 2014, hvor han blev idømt 30 dages betinget fængsel og en bøde på 70.000 kroner samt tvangsbøder.

Anklager Line Rosberg fra Nordsjællands Politi er tilfreds med dommen:

- Jeg er enig i, at det var det niveau, den skulle ligge i. Det var i tråd med min påstand, sagde Line Rosberg. Hun havde procederet for en straf på ikke under tre måneders fængsel og en bøde på ikke under 130.000 kroner.

Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar til dommen fra forsvarer Jørn Haandbæk Jensen eller Lars Gliese.