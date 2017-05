Posthuset i Kiwi flytter på fredag til herretøjsbutikken Tafdrup Menswear, som ligger på Jernbanegade 3. Foto: Lars Skov

Posthus rykker fra Kiwi til tøjbutik

Fredensborg - 11. maj 2017

Det ene af Fredensborgs to posthuse ligger i Kiwi på Jernbanegade, men da Kiwi lukker alle sine forretninger i Danmark, har PostNord ledt efter en ny placering.

Den er nu fundet. På fredag den 19. maj flytter posthuset fra Kiwi til tøjbutikken Tafdrup Menswear, som ligger på Jernbanegade 3.

- Vi har ledt ihærdigt efter en ny partner til posthuset, så jeg er derfor meget glad for, at Tafdrup Menswear trådte til og havde lyst til og mulighed for at overtage posthuset, siger Maj-Britt Radmer, distriktschef i PostNord.

Distriktschefen tilføjer, at man som følge af den stigende nethandel desuden arbejder på at opsætte en eller to pakkebokse i byen, hvis man kan finde centrale, kundevenlige lokationer, hvor man kan få tilladelse til det.

I det nye posthus hos Tafdrup Menswear kan kunderne hente og sende pakker og breve samt købe frimærker og pakkelabels i hele butikkens åbningstid på hverdage fra klokken 9.30-17.30 og lørdage fra klokken 9.00-14.00.

Borgere, der plejer at hente pakker på posthuset hos Fredensborg Boghandel, skal som udgangspunkt fortsat hente pakker dér, mens borgere, der plejer at hente pakker hos Kiwi, fra 19. maj skal hente dem hos Tafdrup Menswear. Begge posthuse tilbyder mulighed for at sende breve og pakker samt køb af frimærker og pakkeporto.

- Jeg ser frem til at få posthus i butikken og har en forventning om, at posthuset vil være med til at gøre Tafdrup Menswear til et omdrejningspunkt i området omkring Fredensborg Bycenter. Det er en ekstra, god service, at der nu også kan hentes pakker sendt med PostNord hos mig, siger Kim Tafdrup, indehaver af Tafdrup Menswear.

Sidste åbningsdag hos Kiwi, inden posthuset slår dørene op hos Tafdrup Menswear, er 18. maj.